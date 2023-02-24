Tayfun Kahraman deprem için yapılacakları tek tek sıraladı

Şehir Plancısı, Gezi tutuklusu Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından 6 Şubat depremleri sonrası alınması gereken önlemleri, “Peki şimdi ne yapacağız” ifadeleriyle sıraladı.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 6 Şubat depremleri sonrası yapılması gerekenleri sıraladı. Kahraman'ın “Peki şimdi ne yapacağız” diyerek 14 maddede topladığı önerileri şöyle;

BİLİMİN SESİNE KULAK VERECEĞİZ

* Öncelikle kamusal görevlerimizi ertelemeden bilimin sesine kulak vereceğiz.

* Tüm deprem bölgelerinde mikro bölgeleme çalışmalarını yaparak zemin durumuna göre imar planlarını yenileyecek ya da revize edeceğiz.

* Rant odaklı kentsel dönüşümü dayatan 6306 sayılı Afet Kanunu'nu çöpe atacak, her karış kent toprağını imara açılacak arsa olarak gören, yoğunluğu arttırıcı gayrimenkul geliştirme projeleri yerine, dayanıklı kentler yaratmak üzere afet öncelikli bir dönüşüm sağlayacağız.

* Bugüne kadarki tecrübeler sonucunda herkesin aklında rantla özdeşleşmiş olan kentsel dönüşüm kavramını bırakarak, afet dönüşümü kavramını geliştireceğiz.

* Müteahhitlik sistemi için sağlam bir yasal ve teknik çerçeve kurulacak, parası olanın değil yetkin uzmanlığı olanların kamu denetiminde değer ürettikleri bir faaliyet alanına çevireceğiz.

KAMU KURUMLARI VE MESLEK ODALARININ DENETİMLERİNİ ARTTIRACAĞIZ

* Mühendislik ve mimarlık hizmetleri ile yapı denetim sisteminde kamu kurumları ve meslek odalarının denetimlerini artıracağız.

* İmar mevzuatındaki eksiklikleri giderecek ve kapsamlı şekilde yenileyeceğiz.

* Deprem bölgelerinden ve eski yapılardan başlayarak tüm yapı stokumuzu tarayacak, deprem davranışlarına göre önceliklendirerek müdahale programları hazırlayacağız.

* Ekonomik sorunlar nedeniyle deprem karşısında kendini güvensiz hisseden yurttaşların ihtiyacı olan yapısal müdahaleleri kamu kaynakları ile gerçekleştireceğiz.

* Kiracıların dayanıklı ve sağlıklı konuta erişim haklarını düzenleyeceğiz.

* Kademeli güçlendirme sistemi ile depremde yapılar hasar görse de çökmelerini engelleyecek, insanlarımızın hayatta kalmalarını sağlayacağız.

AFET YÖNETİMİNİ OKULLARDA ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ

* Afet yönetimi piramidal hiyerarşi yerine herkesin koordineli olarak katılacağı ağ biçimli bir yapıda yeniden kurgulayarak afet planlarını yeniden kurgulayarak afet planlarını yenileyeceğiz.

* Afet eğitimini okullarda zorunlu hale getireceğiz.

* En önemlisi, doğal afetlerin doğal olmayan sonucu olarak kitlesel ölüm ve yıkımlarla kaybettiğimiz en temel insan hakkı olan yaşam hakkımızı savunmak, güvenli, sağlıklı ortamlarda insanca yaşamak için otoriter yönetim karşısında ortak aklı ve bilimi egemen kılarak demokrasi, adalet ve özgürlük temelinde bir yönetim sistemi inşa edeceğiz.”