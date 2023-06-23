Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, babasını ziyaret etti
Gezi davası nedeniyle 25 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızları Vera’nın babasını cezaevinde ziyaretinden çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Ayrıldıklarında mama sandalyesinde, bezli bir bebekti Vera. Hukuksuzluğu sürdürenler vebal altındadır!” notunu düştü.
18 yıl hapis cezası alan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kızları Vera'nın Silivri'de geldiği 42’nci kapalı görüşten bir fotoğraf paylaştı.
“TAYFUN'DAN ÇOK SELAM”
Meriç Demir Kahraman, “23 Haziran Silivri,42. kapalı görüş: Tek bir delil olmaksızın 423 gündür hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla hukuksuzca tutsak edilen Tayfun Kahraman'dan herkese çok selam! Ayrıldıklarında mama sandalyesinde, bezli bir bebekti Vera. Hukuksuzluğu sürdürenler vebal altındadır!” ifadelerini kullandı.