TBB: Yargıtay’ın kararı anayasal düzene başkaldırıdır

Türkiye Barolar Birliği, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına uyulmayacağını açıklayıp yüksek mahkeme üyeleri için suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın "anayasal düzene başkaldırdığını" ifade etti. Birlikten yapılan açıklamada Yargıtay üyelerinin görevden el çektirmeye davet edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği karar ile Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine yönelik suç duyurusuna tepki gösterdi.

TBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Ş. Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı “uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsüdür.

“HUKUK DEVLETİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI”

– Dairenin; Anayasa Mahkemesini âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini tedip etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir.

“DERHAL GÖREVDEN EL ÇEKMEYE DAVET EDİLMELİ”

– Bu karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

– Birliğimiz tarafından Anayasal düzeni yok sayan ilgili Yargıtay Daire Üyeleri bakımından ‘görevden el çektirmeye davet’ yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır. Bu Anayasa tanımaz keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için barolarımızla istişare edilerek yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı alınmıştır.

“GÖREVİMİZİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

– Bugüne kadar her türlü darbe teşebbüsünün tereddütsüz karşısında yer alan Türkiye Barolar Birliği demokratik hukuk devletini korumak için üzerine düşen görevi yapmaktan asla çekinmeyecektir.”

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırmıştı.

Daire, Can Atalay hakkındaki AYM'nin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM’ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Yargıtay'ın kararına AKP de dahil olmak üzere partilerden art arda tepkiler gelmişti.

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