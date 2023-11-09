TBB’nin yürüyüşüne CHP de destek verecek
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararının ardından, yarın Ankara'da 'Hukukun Üstünlüğü' yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüşe CHP de destek verecek.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi (AYM) hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
TBB, yarın saat 15.00’te Ankara’da Ahlatlıbel Atatürk Parkı Anayasa Mahkemesi önünde ‘Hukukun Üstünlüğü’ yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüşle ilgili TBB’den yapılan açıklamada “Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasal düzeni açıkça ihlal eden kararı karşısında hukuk devletine sahip çıkıyor; tüm meslektaşlarımızı basın açıklamasına ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndan Yargıtay’a yapacağımız ‘Hukukun Üstünlüğü’ yürüyüşünde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.
CHP DE DESTEK VERECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB’nin yürüyüşle ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak yürüyüşe destek vereceklerini duyurdu.
Özel, paylaşımında “Yarın Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği ‘Hukukun Üstünlüğü’ Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum” çağrısında bulundu.