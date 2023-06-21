TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı kabul etti.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekillikleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı’na seçilen Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Kurtulmuş da ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti.

“BİR PARTİNİN ANAYASASI OLMAZ, MİLLETİN ANAYASASI OLUR”

Yeni dönemde, başta yeni anayasa olmak üzere verimli bir yasama dönemi dileyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

* “Milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de fikir farklılıklarımızla ama karşılıklı anlayış içerisinde milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçireceğimizi umuyorum. Bu süreçte bazı yasa teklifleri var. Biri sivil, demokrat, kapsayıcı, çağdaş bir anayasa yapılması zorunluluğudur. Siyasetteki birçok sorunun temelinde de bu ihtiyaç mevcuttur. Bir partinin anayasası olmaz; milletin anayasası olur.

* Mümkün olan en geniş mutabakat ile hep birlikte bu iklimi oluşturarak bu sürece katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bir diğer önemli konu da yeni bir Meclis içtüzüğü gerekliliği. Bu konuda gerekirse ortak bir çalışma ile hareket ederek ve ekim ayında Meclis’e getireceğimizi umuyorum. Bu konularda başkanlık görevinin bana verdiği hak ve sorumlulukları bilerek, siyasi partilerin çalışmalarında tarafsız bir çalışma gerçekleştireceğim.”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yasama faaliyetleri sırasında hem grubu bulunan partilerin hem de grubu bulunmayan milletvekillerinin haklarının korunması konusunda Meclis Başkanının desteğini beklediklerini söyledi. (DHA)

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