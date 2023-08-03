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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’i toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Yayınlanma: 18:08 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’i toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, muhalefet milletvekillerinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nun, Anayasa’nın 93’üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00’te toplanması için çağrıda bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muğla Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç kesimi için tüm muhalefet partileriyle birlikte TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Özel’in Twitter hesabından duyurduğu açıklamasında “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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