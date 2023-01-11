TBMM Başkanı Şentop, Prens Harry’e çok kızdı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry'in otobiyografik kitabına ilişkin, "Orada bir yerde, 'Afganistan'da görev yaptım. 25 kişiyi öldürdüm. Onları insan olarak görmüyordum' sözlerine tepki gösterdi.

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Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği ’21inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği’ konulu uluslararası konferans Ankara’da başladı.

Şentop, Prens Harry’in kitabındaki ifadelere de tepki göstererek şöyle konuştu: “İngiliz Kraliyet Ailesinden istifa eden, ayrılan prensin otobiyografik bir kitabı çıkıyor. O kitaptan bazı bölümler basına sızdı. Orada bir yerde ‘Afganistan’da görev yaptım. 25 kişiyi öldürdüm. Onları insan olarak görmüyordum. Eğer insan olarak görsem zaten öldüremezdim. Onları insan olarak görmememiz konusunda eğitim aldık’ diyor.

“İNSAN OLMADIKLARINA KARAR VERİYOR”

Bu genç, beyaz Avrupalının bir görüşü değil sadece, keşke öyle olsa. Bu bir kültürü, bir yaklaşımı, bir anlayışı ifade ediyor. Avrupalı beyaz bir insan Afganistan’da yaşayan 25 insanın insan olmadığına karar veriyor, kendisini ikna ediyor, onları öldürebiliyor ve bundan hiç utanç duymadığını ifade ediyor.

“PARADİGMA MESELESİ”

Temel meselemiz; insan haklarıyla ilgili ne yazarsak yazalım, hangi kurumları oluşturursak oluşturalım, temel meselemiz bir paradigma meselesi. Biz, dünyada yaşayan 8 milyar kişi hangi ten rengine, hangi inanca, hangi ırka sahip olursak olalım, her birinin diğeriyle tam anlamıyla, gerçek anlamda hukuk konusunda eşit olduğunu kabul etmek ve zihnimizi, kültürümüzü de paradigmamızı da bunun üzerine oturtmamız gerekir.

Bunu yapmadığımız taktirde küreselleşen bir dünyada gerçek anlamda insan hakları uygulamasını yerleştirebilmek mümkün olmaz.”

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