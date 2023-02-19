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TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat’a kadar uzatıldı

TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.

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TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat’a kadar uzatıldı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem.” ifadelerine yer verdi.

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