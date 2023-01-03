TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul'da, muhalefet parti temsilcileri bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜİK, ENFLASYON RAKAMLARINI BASKILIYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirerek, “Enflasyon rakamı, TÜİK rakamlarına göre tüketici enflasyonu yüzde 64,3 oldu. Şimdi, öteden beri, ta 1970’li yıllardan beri İstanbul Ticaret Odası da buna benzer enflasyon rakamını açıklıyor. Geçmişe baktığınız zaman İstanbul Ticaret Odası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun tüketici enflasyonu arasında böyle bazen 1 puan, 2 puan fark olur; kimi zaman birisi üstte, kimi zaman biri altta olur. Fakat bu yıl, aradaki fark 28,7’ye çıkmış yani TÜİK’in 64,3 dediği tüketici enflasyonuna İTO yüzde 93 diyor. Dolayısıyla, hep iddia ediyorduk; ‘Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını baskılıyor’ diye. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, Türkiye’nin, enerji alanında yaptığı başarılara vurgu yaparak şöyle dedi:

* “Dünyada birçok ülke küresel enerji kriziyle ivme kazanan enerji dar boğazıyla boğuşurken, Türkiye gelecek yüzyıllara damga vuracak çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmektedir.

* Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz arama faaliyetleri yürüten Fatih sondaj gemimiz Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde Çaycuma-1 Sahası’nda yeni sondaj çalışmalarına başlamıştı; gece gündüz demeden yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildi.

* Bu keşifle birlikte Karadeniz’deki toplam gaz rezervimiz 170 milyar metreküp daha artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaşmıştır. Bugüne kadar ülkemize kazandırılan bütün rezervlerin uluslararası piyasalardaki değeri yaklaşık 1 trilyon dolar nispetindedir.”

“TÜİK, MEMUR VE EMEKLİNİN CEBİNE EL ATMIŞTIR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, “TÜİK bugün yüzde 1,18’lik açıkladığı aralık enflasyonuyla memurumuzun, emeklimizin cebine el atmıştır, onların cebinden para çalmaktadır. Bakın, İstanbul Ticaret Odası’nın rakamlarıyla enflasyon yüzde 93, ENAG’ın rakamlarıyla enflasyon yüzde 138, Tayyip Bey’in TÜİK’i yüzde 64 bulmuş. Bu yüzde 64, emeklinin cebine el atmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2022 yılında Meclis’in gerçekleştirdiği faaliyetlere değinerek, “Ekonomiden 3600 ek göstergeye, Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi kanununa, enerji alanından seçim barajına kadar çok fazla konuda 32 kanun teklifi olmak üzere, uluslararası sözleşmelerle beraber toplam 80 kanunun yasalaşmasını sağladık, ayrıca 6 tane tezkere görüştük. Biliyoruz ki yaptıklarımızı, yasalaştırdıklarımızı saymaya devam etsek buna ne sürem yeter, ne gündem buna izin verir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha nice hizmet, yatırım ve projeyi hayata geçirecek, daha büyük bir motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. (DHA)