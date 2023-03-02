TBMM’de ‘deprem’ için araştırma komisyonu kurulacak
AKP'li vekiller Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.
AKP, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması ve depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
AKP’li vekillerin imzasıyla verilen önergede depremlerin 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediği belirtilerek, “Depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla önergenin verildiği ifade edildi. (Reuters)