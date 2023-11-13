TBMM’de gerilim: En son ne zaman ahıra girdiniz?
TBMM'de Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerine, Bakan İbrahim Yumaklı ile CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in atışması damga vurdu.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 bütçesi görüşüldü. Bakan İbrahim Yumaklı konuşması sırasında en fazla laf atılan bakan oldu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in atışması damga vurdu. Gürer, Bakanın ‘ceğiz, cağız..' şeklinde konuştuğunu belirterek, “20 yıldır niye yapmadınız?” diye sordu. İşte tutanaklara giren Bakan ve Gürer diyalogları:
Gürer (CHP): Sayın Bakan, ekmeğin kilosu 37 lira, simidin 1 tanesi 13 lira; ne anlatıyorsunuz?
Bakan: Taşkın ve kuraklık erken uyarı sistemini kuracak ve ülkemizin 25 havzasında havza yönetim planlarını tamamlayacağız.
Gürer: Yirmi yıldır niye yapmadınız?
Bakan: Üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve yeni destekleme modelimizle tarımsal üretime yön vereceğiz.
Gürer: Üretici kalırsa!
Bakan: Kırmızı ev ve süt piyasanın regülasyonu çalışmalarımız kapsamında piyasa fiyatları yakından takip edilmektedir.
Gürer: İki yılda 2 milyon hayvan varlığı azaldı.
Bakan: Sertifikalı hububat tohum üretimimizi geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırarak 2023 yılında 2230 bin tona çıkardık.
Gürer: Yoksa Sudan'da üretimi mi başladınız?
Bakan: 22 yangın söndürme uçağımız ve 8 insansız hava aracıyla yangınlarla mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Gürer: Bekir beye (Eski Bakan Pakdemirli) kalsa orman kalmayacaktı.
Gökhan Günaydın (CHP): En son ne zaman ahıra girdiniz?
Bakan: Geçen hafta…