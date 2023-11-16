TBMM’de ‘taş fırın erkeği’ tartışması

TBMM’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı.

Deniz AYHAN

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TBMM’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen ile Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş arasında ‘Tamer Karadağlı’ tartışması yaşandı…

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, “Kültürün bağrına taş fırın erkeklik figürüyle bağdaş kurmuş, bunun dışındaki liyakatini de bilmediğimiz Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirildi” dedi.

Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş ise, “İyi bir tiyatrocu. Shakespeare’i İngilizce oynayarak Bilkent’e girdi. Sanatçımızın hakkını koruyalım. Ciddi de bir hayran kitlesi var” diyerek Karadağlı'yı savundu.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, “Sanatçılar iktidarı eleştirmek için ağzını açtığında, trollerce linçe ve soruşturmalara uğruyor. Gözaltına alınıyor, itibar suikasti, yapılıyor. Gülşen’e ve Sezen Aksu’ya yapılanları hatırlayalım. Sanatçılar sürgünde yaşamak zorunda kalıyor. Bu ortamda kültürün bağrına taş fırın erkeklik figürüyle bağdaş kuran ve liyakatini bilmediğimiz Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getiriliyor” dedi.