TEDAŞ: Depremden etkilenen abone sayısı 6,5 milyon

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, "11 ilde depreme maruz kalan, depremden etkilenen, depremi hisseden, yaşayan abone sayımız ise yaklaşık 6,5 milyon" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun bugün gerçekleşen toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı başkanlık, kurum ve şirketlerin temsilcileri sunum yaptı.

“11 İLDE 125 ADET TRAFO MERKEZİ VAR”

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) adına sunumunu gerçekleştiren TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, depremin yaşandığı 11 ilde toplamda 125 adet trafo merkezi bulunduğunu söyleyerek, “İlk depremde 25 adetle başladı kesintili trafo merkezi sayımız, daha sonra kademe kademe verildi. 2’nci depremde ise bu 125 transformatör merkezinden sadece 3 tanesinde kesinti oldu. Toplamda 25 adet transformatör merkezinde 18 bin 645 megavat/saatlik bir kesinti meydana gelmiştir. 2’nci depremde, Defne depreminde ise demin bahsettiğim 3 adet transformatör merkezindeki toplam kesinti miktarımız ise 562 megavat/saattir” diye konuştu.

HASARI AÇIKLADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen üretim tesisleri hakkında da bilgi veren Kaldırım, şunları söyledi;

*11 adet oto transformatör, 4 adet reaktör, 28 adet güç transformatörü, 9 adet kesici, 51 adet ayırıcı, 10 adet akım transformatörü, 14 adet gerilim transformatörü, 7 adet parafudr, 3 adet hat tıkacı hasarlanmış, bunun haricinde de 5 adet 154 kilovolt direk, 6 adet de 400 kilovolt direk hasar görmüştür.

*Bunlardan bazıları ufak tefek tamiratlarla kullanılabilir hale getirildi, bazılarının tabii orta derecede masrafı oldu, bir kısmı da kullanılamayacak derecede zarar gördü. Onlar da artık hurdaya çıkmış oldu.

*6 Şubat’ta 91 olan açık (enerji verilemeyen) hattımız, 7 Şubat’ta 44, 8 Şubat’ta 40, 9 Şubat’ta 26, 12 Şubat’ta 8, 17 Şubat’ta 4, 21 Şubat’ta 2, 25 Şubat’ta 1, 14 Mart’ta da sıfır olmuştur.

DEPREMDEN 4 DAĞITIM ŞİRKETİNİN ETKİLENDİ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) adına sunum yapan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerde elektrikte ulusal bazda bir afet durumu ilanı yaptıklarını ifade ederek, depremden 4 dağıtım şirketinin etkilendiğini bildirdi. Yapıcı, hasar gören bölgelerde trafo arızaları giderilse bile hasar nedeniyle elektrik alamayacak durumda olan birçok yer olduğu için, hasara bağlı olarak elektriksiz olan belli bir trafo sayısı ile kullanıcı sayısı olmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“HASAR TESPİTLERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YAPIYOR”

Depremin ardından elektrik kullanamaz durumda olan kullanıcı sayılarını Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu hasar tespitlerine göre belirlendiğini bildiren Yapıcı, “Hasar tespitleri yapıldıkça bu tespitlere bağlı olarak bu yapıların kullanım dışı bırakıldığından bunlarda bir artış ve sabit bir noktada kalması söz konusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ağır hasar, orta hasar, yıkık, yıkılmış ve acil yıkılması gereken bize günlük olarak göndermiş olduğu listelerdeki yerlerde elektrik sunma imkanımız ve şansımız yok ve bu mevzuata aykırı. Bunları mecburen elektriksiz saymak zorundayız” diye konuştu

Depremden etkilenen illerde elektrik verilemeyecek yapılar ve yine depremden etkilenen illerdeki abone sayıları ile ilgili de bilgi paylaşan Yapıcı, “Elimizdeki son sayıya göre 950 bin civarında bir yapının yıkılmış olmasından, acil yıkılması gerektiğinden, orta hasarlı ve ağır hasarlı olmasından mütevellit bunların elektrik alma gibi bir şansı yok. Bunlar bağımsız bölüm. 11 ilde depreme maruz kalan, deprem den etkilenen, depremi hisseden, yaşayan abone sayımız ise yaklaşık 6,5 milyon” açıklamasında bulundu.

“244 KONTEYNER KENTE ENEJİ ARZI SAĞLANDI”

Yapılan çalışmalarla TEDAŞ’a bildirilen 273 tane konteyner kentin 244’üne enerji arzı sağlandığını aktaran Yapıcı, “Tabii, konteyner kentler sürekli artıyor. Yani biz elektriklendirmeyi yüzde 100 yapsak bile yeni bir konteyner kent çıkıyor, onu da elektriklendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bunun sıfırlanması ancak konteyner kentlerin inşasının bitiminden sonra olur. 75 bin tane çadır, 40 bin tane de konteyner elektriklendirilmiş veya elektriklendirme çalışmaları devam ediyor” dedi. (DHA)

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