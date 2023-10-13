Tefeci çetesi çökertildi: Evlerden deste deste dolar, çil çil altın fışkırdı
İstanbul ve Balıkesir’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyonda çetenin yaklaşık 80 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tefecilik yapan çete üyelerinin, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vadinde bulunduğu belirtildi.
GAYRİMENKULLERİ HİLE İLE ELE GEÇİRDİLER
Açıklamada, çetenin gayrimenkulü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı adında para verdiği belirtildi. Daha sonra ise gayrimenkullerin çete ile ilişkili başka kişilere devredildiği bu işlemle asıl mülk sahiplerinin dolandırıldığı ifade edildi.
80 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ
Çete üyelerinin gayrimenkul sahiplerini “Mülklerinizi başkalarına satarız” diyerek, mağdur ettikleri, kişilerden şantajla para talep ettikleri ifade edilen açıklamada; şüphelilerin 80 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
52 TAPU, SİLAH, ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve para ele geçirildi.