20 yıldır mahallenin kâbusu… 40 çocuk dövdü, 860 kez şikayet edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağıl Çırkan Mahallesi Efeler Sokak'ta tam 20 yıldır devam eden komşular arası kavga mahalleliyi isyan ettirdi. Mahallede yaşayan 50 yaşındaki Ayşe E.'nin son olarak bir hafta içinde Irmak Karakoç (15), Mehmet Efe Yörük (6) ve Işık Teker (15) isimli çocukları iğneli sopayla darp ettiğini iddia eden aileler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir mahallede 20 yıldır devam eden komşu kavgası mahalleliyi sokağa döktü. 40 çocuğun darp edildiğini iddia eden mahalleli, avukatları aracılığıyla yargıya müracaat etti.

“MAHALLELİ SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU”

Vatandaşların 20 yıldır polis ve adliye arasında gidip geldiğini belirten Avukat Sabahat Ergün, “Burada yaşayan ve kendisini AKP'li ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olarak tanıtan kadın bugüne kadar 40 çocuğu yaralamış mahallede çıkardığı kavgalarla 20 yıldır huzur bırakmamış. Son olarak 3 çocuğu iğneli sopa ile yaralayınca hakkında suç duyurusunda bulunduk, mahalleli sokağa çıkamaz hale geldi” dedi.

20 YILDIR DEVAM EDEN KAVGA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Bugün öğle saatlerinde avukatları Sabahat Ergun ile Efeler sokakta açıklama yapmak isteyen mahalleli, tekrar Ayşe E.’nin sözlü saldırısına uğradı. Evinin ikinci katından vatandaşlara bağıran Ayşe E. ile mahalleli arasında dakikalar süren tartışma yaşandı.

Çocukların annesi Yeliz Yörür yaptığı açıklamada “Ayşe E. 20 yıldır mahallede huzur bırakmadı. Son olarak üç çocuğu yaraladı, bugüne kadar 40 yakın çocuğu dövdü darp etti, raporlarını aldık, polise savcılığa suç duyurusunda bulunduk, biz ölümle tehdit ediyor. Sürekli AKP'li ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğun söylüyor. Ne polis ne savcılık 20 yıldır bir şey yapamadı” diye konuştu.

“SADECE HUZUR İSTİYORUZ, 20 YIL SÜREN KAVGA MI OLUR”

Ayşe E.’nin evinin balkonundan hem video çekip hem de vatandaşlara sözlü müdahale ettiği olayda konuşan Yılmaz Akkaya “Tek istediğimiz sadece mahallede biraz huzur. AKP ve Cumhurbaşkanımızın adı arkasına sığınarak mahallede kavga etmediği yaralamadığı çocuk kalmayan Ayşe E. hem fiziki hem sözlü saldırılarından bıkmadı usanmadı.

20 yıldır süren kavga mı olur? Evet tam 20 yıldır bu mahalde kavga, kabus yaşıyoruz. Vatandaş polis ve adliyeye gitmekten bıktı usandı. Yeter artık buna bir çare bulunsun, ölümle tehdit ediliyoruz” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI YARDIMA ÇAĞIRIYORUZ”

Avukat Sabahat Ergün ise yaptığı açıklamada “Yaralanan üç çocuk için Ayşe E. hakkında suç duyurusunda bulunup dava açtık. Mahalleli bana vekalet vermeye başladı. Toplu halde dava açıyoruz. Adliyede şahıs hakkında 860 farklı suçlardan suç duyurusu bulunduğun öğrendik. Müvekkillerim adına yaralama, hakaret, ölümle tehdit ile ilgili suç duyurusunda bulundum. AKP ve Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak herkesi etkilemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ve İçişleri Bakanlığı'mızın bu olaya el koymasını istiyoruz, mahalle yaşanmaz hale gelmiş, bunca şikayete rağmen olay 20 yıldır çözülememiş, daha büyük boyutta olay yaşanmaması için acil önlem alınmalı. Gözaltı ve tutuklama için yeterli şartlar oluşmuş durumda” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZI SAVUNUYORUM DİYE BANA DÜŞMAN OLDULAR”

Evinin ikinci katında açıklama yapan Ayşe E. ise “AKP'liyim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı savunduğum için bana düşman oldular. Cumhurbaşkanımıza hakaret ve küfür ediyorlar, ben kimseyi darp etmedim, sadece uyarıda bulundum” dedi.

Sokakta yaklaşık 30 dakika süren sözlü tartışma vatandaşların dağılması ile sona erdi.