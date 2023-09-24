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Tekneden düşmüştü, acı haber geldi

Aydın'da tekneden düşen Hasan Kaya'nın cenazesine ulaşıldı. 12 saatlik çalışma sonrasında ulaşılan cesede otopsi yapılacak.

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Tekneden düşmüştü, acı haber geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gece saatlerinde tekneden denize düşen kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla ilçe açıklarında tekne gezintisine çıkan Hasan Kaya, denize düştü. Kaya’nın denize düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kaya’yı arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucunda, Yılancıburnu mevkisinde Kaya’nın cesedi bulundu.

Kaya’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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