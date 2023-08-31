Teknofest Ankara nerede, giriş ücreti var mı?

Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest Ankara, 3 Eylül tarihine kadar Etimesgut Havalimanı'nda devam edecek. Teknofest giriş ücreti talep edilmiyor, ziyaret ücretsiz olup herkese açık yapılıyor ancak öncesinde internet sitesi üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor.

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Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihlerinde Türkkızılayı Caddesi Etimesgut’ta düzenleniyor. Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

Teknofest 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST'e otobüs ile gitmek isteyen vatandaşlar EGO otobüslerini kullanabilirler. Etimesgut Havalimanı'ndan düzenlenen etkinliğe Ulus'tan 527-563-505-520-523-533-536-514-515 numaralı EGO otobüsleri ulaşabilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşlar için ring seferler düzenleyecek. Ring seferleri ücretli olacak. Ringler farklı güzergahta 08.30-19.30 saatlerinde sefer yapacak. Buna göre, etkinlik alanına gidecek.