Tekstil işçileri gönüllü mesai yaparak depremzedelere battaniye dikiyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir tekstil firmasında çalışan işçiler gönüllü mesai yaparak 6 bin 500 battaniye dikti.

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23 Kasım 2022’de merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan ilçe halkı, çeşitli kampanya ve çalışmalarla deprem bölgesindeki vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor.

İlçede bulunan ve pijama üretimi yapan fabrikanın yetkilileri bölgede battaniye ihtiyacı olduğu için ellerindeki malzemelerden üretim yaparak bölgeye göndermeye karar verdi.

6 BİN 500 BATTANİYE

Bu duruma gönüllü olan işçilerin dönüşümlü çalışma yaparak ilk etapta diktikleri 6 bin 500 battaniye, deprem bölgesine gönderildi. Fabrikanın önümüzdeki günlerde battaniye dikimine devam edeceği öğrenildi.

Fabrikanın imalat müdürü Muammer Kahveci, yaptığı açıklamada, büyük bir afetin yaşandığını ve daha kısa süre önce Gölyaka’da da bu afeti yaşadıkları ve bu acıyı bildiklerini söyledi.

80 kişilik ekiple depremin hemen ardından pijama dikimi için ellerinde bulunan polar kumaşları battaniye olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Kahveci, “Ekibimizin hepsi gönüllü mesaiye kalmak istedi. 6 bin 500 tane battaniyeyi deprem bölgesine yetiştirmeye çalışıyoruz. Normalde biz pijama takımı dikiyoruz ama biz kendi işimizi bıraktık. Arkadaşlar mesai ücreti almadan tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyor.” dedi.

“GÖNÜLLÜ DESTEK OLDUK”

Bant şefi Dilek Demircan ise illerdeki depremzede vatandaşlar için çalıştıklarını anlatarak, “Gönüllü olarak buradayız. Patronumuz sağ olsun böyle bir şey istedi bizler de gönüllü destek olduk.” diye konuştu.

Muhasebe sorumlusu Tuğba Tepe de gönüllü olarak mesaiye kaldıklarını ve battaniye yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Patronumuz ve çalışan diğer arkadaşlarımız sayesinde oradaki yaralılara naçizane elimizden geleni yaptık. Ölenlere rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmayı inceleyen Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, şunları kaydetti:

“6 bin 500 tane battaniye ve İstanbul’daki firmasından da 5 bine yakın pijamayla beraber deprem bölgelerine büyük destek oluyorlar. Halil Beye ve çalışanlarına, müdürüne ve görevlilerin hepsine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çalışanlara teşekkür ediyorum üç gündür mesailerinden hiçbir fark istemeden geceleri mesaiye kalmak suretiyle ve sabahları da kendileri evden imkanları doğrultusunda getirmiş oldukları ayni yardımlarla beraber deprem bölgesine katkıda bulunuyorlar. O yüzden ayrıyeten tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.” (AA)