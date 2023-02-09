Telefon sinyali Çobanoğlu ailesinin umutlarını yeniden yeşertti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'te yıkılan sitenin enkazında bulunan Şilay Çobanoğlu'nun (18) telefonundan alınan sinyal, babası Mehmet Çobanoğlu'nun umutları yeniden yeşertti.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkezi ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.

HABERİ ALINCA TÜRKİYE’YE GELDİ

Almanya’da yaşayan Mehmet Çobanoğlu Gaziantep’te eşi Nebahat, kızları Dilan (21) ve Şilay ile oğlu Caner Çobanoğlu’nun (34) oturduğu Polat Sitesi’nin yıkıldığı haberini alınca Türkiye’ye geldi. Çobanoğlu, ailesinin bulunduğu sitenin enkazından ayrılmayarak, kurtarma ekibinden gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

TELEFON SİNYALİ UMUTLARINI YEŞERTTİ

Depremde 4 bloğu yıkılan 6 bloklu Polat Sitesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler, Mehmet Çobanoğlu’na kızı Şilay’ın telefonundan sinyal alındığı bilgisini paylaştı. Ekipler zaman zaman enkazda hassas dinleme yaparken, arama-kurtarma köpekleri de çalışmalara katıldı. Telefon sinyali ile umutları yeşeren Çobanoğlu, ailesinin sağ çıkarılmasını için dua ediyor.

Mehmet Çobanoğlu, günlerdir enkaz başında beklediğini ve ailesinden gelecek iyi bir haberi duymak istediğini söyledi. Görevlilerin kızının telefonundan sinyal aldıklarını söylemesi üzerine umutlandıklarını kaydeden Çobanoğlu, “Ben Almanya’da yaşıyorum. Eşim ve çocuklarım burada oturuyorlar. Deprem günü arkadaşlarım aradı ve durumu haber verdi. Apar topar geldim, gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Durum gerçekten çok kötü. Arama çalışmaları devam ediyor. Dua etmekten başka çaremiz yok. En sonunda görevliler kızım Şilay’ın telefonundan bir sinyal aldıklarını söyledi. İnşallah bir an önce ulaşırlar. Umutla bekliyoruz. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Çok zor bir süreç, inşallah güzel haberler alırız” dedi.

Öte yandan arama-kurtarma ekipleri sinyal aldıkları bölgede çalışmalarını hızlandırdı. (DHA)

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