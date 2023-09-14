Telefonla 10 milyon TL vurgun yaptılar: Gözaltına alındılar

İstanbul'da gerçekleşen bir operasyon sonucunda, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak toplamda 10 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da bir mağdur, polisi arayarak telefondan kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların kullandığı telefon numarasını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, bu dolandırıcı şebekenin izini buldu.

Şebeke üyelerini takip eden polis ekipleri, İstanbul ve Balıkesir’de birçok kişinin aynı dolandırıcı şebeke tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını belirledi.

Yapılan incelemeler neticesinde, şebekenin kurbanlarla telefonla iletişim kurarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları, ardından tehdit yoluyla para talep ettikleri veya kişilerin sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemleri üzerinden kendi hesaplarına para transferi gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Bu yöntemle toplamda 10 milyon liralık bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitlerin ardından, Pazartesi günü söz konusu şebekenin üyelerine yönelik bir operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen operasyonlarda E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44), N.Y. (40), V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden V.Y.G., F.F. ve A. G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geri kalan 6 kişi tutuklandı. (DHA)