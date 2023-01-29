Telefonla konuşurken otobüsün altında kaldı
İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda telefonla konuşurken otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
İl dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEMENİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. M.K’nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü. (AA)