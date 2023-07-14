Televizyon patladı, ev bu hale geldi
Ankara'da bir evde televizyon patladı, yangında anne ve kızı dumandan etkilenirken, evde büyük maddi hasar oluştu.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak’taki Yükseltürk Apartmanı’nda, Önder Şahan’ın, kızı ve torunuyla oturduğu evde, sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.
Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı.
Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, dumandan etkilenen Eda Çiğdem Şahan ve kızı Ada Duru Şehit, hastaneye kaldırıldı.
Yangın sırasında dışarıda olan Hatice Erdoğan, koşarak gelip üst kattaki evinde bulunan kedi ve köpeğini alarak dışarı çıkardı. Hayvanlarını kurtaran Erdoğan, “2 hayvanımız vardı, dumandan etkilenmişler. Çok korktum. Veterinere götüreceğiz. Evden önce hayvanlarımız önemli” dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)