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TEM Otoyolu kenarında yangın

İstanbul Kağıthane'de TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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TEM Otoyolu kenarında yangın

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