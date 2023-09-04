TEM Otoyolu’nda kaza: 4 ölü, 4 yaralı
TEM Otoyolu Çatalca mevkii İstanbul istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Çatalca TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde saat 20.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazayı gören sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Araçlarda sıkışan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir bebeği, jandarma personeli kucağında ambulansa götürdü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. (DHA)