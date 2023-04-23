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TEM ve D-100’de dönüş trafiği başladı

Kocaeli'de TEM yolu ve D-100 karayolu geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı. TEM yolunda yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde, D-100'de ise İzmit şehir merkezi geçişinde yoğunluk oluştu.

Yayınlanma: 23:30 - 23 Nisan 2023 Güncellenme:
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TEM ve D-100’de dönüş trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul’a dönüşte oluşturduğu yoğunluklar başladı.

TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu.

SABAHA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sürücüler, yoğunluk yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada geçebildi. D-100 karayolunda ise İzmit şehir merkezi geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun sabahın erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)

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