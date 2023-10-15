Temassız kart kullananlar dikkat! Bel çantalı düzenekle soygun

İstanbul Avcılarda bir marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin lira çekildiğine yönelik mesaj geldi. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Şüphelinin bel çantasından pos cihazı çıktı.

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Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir markete çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı.

KREDİ KARTINDAN 5 BİN TL ÇEKİLDİ

Bu sırada Duman’ın arkadaşlarından birinin kredi kartından yurt dışındaki bir merkez üzerinden 5 bin TL çekildiğine dair uyarı mesajı geldi.

Hiçbir alışveriş yapmadığı halde kredi kartından para çekildiğini gören genç, hemen bankaya bilgi verirken, çağrı merkezindeki görevli ‘şüpheli işlem’ başvurusu oluşturdu.

Banka bu işlemle ilgili inceleme başlatırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Mesajın geldiği anlarda bel çantalı şüphelinin, parası çekilen kişiye yaklaştığı görüldü.

İKİNCİ KEZ GELDİ

Özgür Duman’ın babası Ramazan Duman, market kasasında dururken cuma günü aynı kişi tekrar geldi. Aradıkları kişinin tekrar geldiğini fark eden Duman, şüpheliden çantasını açmasını istedi.

Şüphelinin çantasından pos cihazı çıkınca Duman, polise de haber verdi. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bununla aldığını ifade eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi.

Ramazan Duman, yabancı uyruklu bu kişinin teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi. (DHA)