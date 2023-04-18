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TEM’de kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sürücüsünün sol şeride park ettiği otomobile kamyon çarptı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul yönünde, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayınlanma: 11:27 - 18 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi.

Emin C.’nin arızalandığı için sol şeride park ettiği otomobile, Mustafa Y. yönetimindekgıda yüklü kamyon çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı.

Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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