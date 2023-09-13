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TEM’deki zincirleme kazada can pazarı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada kalbi duran bebek, ekiplerin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

Yayınlanma: 22:25 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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TEM’deki zincirleme kazada can pazarı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İstanbul istikametine gitmekte olan 5 aracın zincirleme kazaya karışması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kazada araçlarda bulunan 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kalbi duran bebeğe kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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