Tepeden inme atama! AKP’li belediyede torpilin son noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Mülakatı kaldıracağız’ açıklamalarına inat, AKP’li belediyelerde seçime günler kala ‘mülakata’ rahmet okutacak atamalar yapılıyor.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'da AKP'li Aziziye Belediyesi'nde torpille yapılan atamalar konuşuluyor.

AKP'li Başkan Muhammed Cevdet Orhan, kendi partisinin belediye meclis üyeleri ve aynı zamanda eski Aziziye İlçe Kadın Kolları Başkanı Mualla Turan Saykal ile eski Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu'nu meclis üyeliğinden istifa ettirerek memur yaptı.

Başkan Orhan, sınavsız bir şekilde sözleşmeli memur olduğu belirtilen Mualla Turan Saykal’ı hemen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, yine sözleşmeli memur olan Haluk Ziya Beyoğlu'nu da Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirdi.

Saykal ve Beyoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçmesiyle birlikte memur kadrosuna atandı.

MİLYONLARCA GENÇ, GECE GÜNDÜZ KPSS'YE ÇALIŞIYOR

Milyonlarca gencin KPSS'lerde ter dökerek memur olmak için gecesini gündüzüne kattığı ülkede, AKP'lilerin sınavsız bir şekilde tepeden inme, bir günde memur ve müdür atanmaları tepki çekti.

Öte yandan 40 yaşından sonra memur olarak atanan eski Kadın Kolları Başkanı Mualla Turan Saykal'ın eşinin de Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştığı, Haluk Ziya Beyoğlu'nun kız kardeşi ile eniştesinin de aynı belediyede görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın çok sayıda yakın akrabası ile yakın çalışma ekibinin eş ve yakınlarının da kendi belediyesinden ve ildeki diğer belediyeler üzerinden kadrolu işçi veya memur olarak işe aldırdığı ileri sürülüyor.

Bu torpilli işe alımların dikkat çekmemesi için Azizizye Belediyesi’nin kentteki diğer belediye başkanları ve bazı AKP'li milletvekillerin yakın akrabalarını da Aziziye Belediyesi'nde sözleşmeli memur veya kişiye özel sınavlarla kadrolu işçi olarak işe alındığı belirtiliyor.

AKP'Lİ BAŞKANIN HAKSIZ UYGULAMASI İSYAN ETTİRDİ

Bu haksız işe alım ve atamalara örnek olarak Muhammet Cevdet Orhan'ın dayısının oğlu Süleyman Mutioğlu'nun 696 sayılı KHK'yla işçi kadrosunda çalışırken, birkaç ay önce Palandöken Belediyesi'ne kadrolu işçi olarak atanıp, yeniden geçici görevle Aziziye Belediyesi'ne görevlendirildiği de gelen bilgiler arasında.

Söz konusu belediyenin bu uygulamaları diğer personeller arasında da huzursuzluğa yol açıyor.

Yine Aziziye Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde, çoğunluğu belediyenin mevcut şirket personellerinden olmak üzere, çok sayıda kişiyi kadrolu yapmak üzere özel belge vermek için kurs açtığı ancak bazı personelin durumu CİMER'e ve AKP İl Başkanlığına bildirmesinin ardından gelen tepkiler üzerine bu kararını askıya aldığı da iddia ediliyor.