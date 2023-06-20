Terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı yargılanıyor

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

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Zonguldak’ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.C.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Usta’nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, 14 Nisan’da olay yeri keşfi yapan fen bilirkişisi ile 2 A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının hazırladığı bilirkişi raporu okundu.

Raporda, tartışmanın ardından Usta’nın, “Kendimi atacağım.” diyerek balkona yöneldiği, yüzü binaya dönük şekilde sarktığında korkulukları kavrayamadığı ve parmaklarıyla mermere tutunduktan bir süre sonra sanığın gelerek çekmeye çalıştığı ancak Usta’nın boyu ve ağırlığı nedeniyle başarılı olamadığı ifade edildi.

Raporda, B.C.A’nın, Özgecan Usta’nın “Kendimi atacağım.” şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayı engellemediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Baba Kenan Usta da olay günü evi terk etmek isteyen kızının çıkmaması için sanığın kapıyı kilitlediğini, bu sebeple “kişiyi hürriyetten yoksun kılma” suçunun oluştuğunu ve dosyaya eklenmesi gerektiğini belirterek, B.C.A’nın tutuklanmasını istedi. Tutuksuz sanık ise babanın iddialarını reddetti.

Sanığın haftada 1 imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamını ve “kişiyi hürriyetten yoksun kılma” suçundan soruşturma başlatılması için hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, 5 Şubat 2021’de Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A’nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta’nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta’yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamış, düşen kadın yaşamını yitirmişti.

Usta’nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım isteyen B.C.A’nın, Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği belirtiliyor. Bu nedenle sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. (AA)

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