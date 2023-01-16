Terhisine 7 gün kala kazada can veren askere veda
Manisa'da kullandığı otomobilin Spil Dağı'nda uçuruma yuvarlanması sonrası hayatını kaybeden Yedek Astsubay Çavuş Ahmet Necat Köse toprağa verildi. 23 yaşındaki Köse'nin terhis olmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.
Kaza, 15 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, Spil Dağı’nda meydana geldi. Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görevli Yedek Astsubay Çavuş Ahmet Necat Köse yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkınca 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
AĞABEYİ TEĞMEN, AMCASI ŞEHİT
Ahmet Necat Köse’nin cenazesi bugün Giresun’un Eynesil ilçesinde toprağa verildi. Köse’nin ağabeyi Rasim Köse’nin de İdlib’de teğmen olarak görev yaptığı, amcasının ise 1993 yılında Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Ahmet Necat Köse’nin bir hafta sonra terhis olmaya hazırlandığı belirtildi. (DHA)