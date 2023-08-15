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Terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hakkari merkez ve ilçelerinde polisin düzenlediği terör operasyonunda, haklarında arama kararı bulunan 23 terör şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

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Terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından haklarında arama  kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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