Terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Aracı çalıp, şoförü öldürmüşler
Sabah saatlerinde Ankara'da düzenlenen terör saldırısında kullanılan araç çalıntı çıktı. Aracın sahibinin cesedi bulundu.
İki terörist sabah saat 09.30 Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırıda bulundu. Teröristlerden bir kendini patlattı, diğeri çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
SÖZCÜ TV canlı yayına bağlanan SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, saldırıda kullanılan 38 TP 962 plakalı gri renkli bir aracın Kayseri’nin Develi ilçesinden çalındığını, şoförünün de öldürüldüğü bilgisini kamuoyuyla paylaştı.