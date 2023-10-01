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Terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Aracı çalıp, şoförü öldürmüşler

Sabah saatlerinde Ankara'da düzenlenen terör saldırısında kullanılan araç çalıntı çıktı. Aracın sahibinin cesedi bulundu.

Yayınlanma: 12:29 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
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Terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Aracı çalıp, şoförü öldürmüşler

İki terörist sabah saat 09.30 Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırıda bulundu. Teröristlerden bir kendini patlattı, diğeri çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

SÖZCÜ TV canlı yayına bağlanan SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, saldırıda kullanılan 38 TP 962 plakalı gri renkli bir aracın Kayseri’nin Develi ilçesinden çalındığını, şoförünün de öldürüldüğü bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

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