Teröristin ibretlik aşk hikayesi…

Suriye’den İran’a, buradan da yasadışı yollarla Van’a giriş yapan Suriye uyruklu Fatoum Ali Cuma adlı kadın teröristin Diyarbakır’a sevgilisinin yanına geliş öyküsü sınırların nasıl kevgire döndüğünü ortaya koyuyor.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da polise gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarda, Kuzey Irak'ta yaralandıktan sonra ameliyat edilen Suriye uyruklu bir teröristin yine Suriyeli kuryeler aracılığıyla Diyarbakır'a getirildiği, bu kişinin 6 yıl Kandil'de kaldığı bildirildi.

İhbarın Suriye'den yapıldığı tespit edilince İstihbarat birimleri harekete geçti.

KGYS, PTS görüntü kayıtları ile geriye dönük telefon HTS kayıtları ve baz bilgileri incelenince teröristin Suriye'den İran'a, buradan da yasadışı yollarla Van üzerinden Diyarbakır'a getirildiği tespit edildi.

Şehitlik semtinde bir eve düzenlenen baskında PKK-YPG'li kadın terörist Fatoum Ali Cuma ile birlikte teröristi evlerinde barındıran ve ülkemizde sığınmacı olarak yaşayan Hamdiye Hıdır, Ahmaad Muslim, Mazlum Suud, Fadi Derweş, Mouhammad Said yakalandı ve haklarında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ŞİKAYETE GİTTİM BANA ‘ÖRGÜTE KATIL KURTUL’ DEDİLER

Kadın terörist Fatoum Ali Cuma, 2 yaşındayken babasını, 13 yaşında ise annesini kaybettiğini, Ahmaad Muslim ile evlenmek için Diyarbakır'a geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

-Geldiğim gün imam nikahı kıydık. YPG içindeki kod adım Gülbahar'dı. IŞİD'in Kobani'ye saldırmasıyla 2014 yılında Türkiye'ye geldim, 8 ay sonra geri döndüm. 5 yıl burada kaldıktan sonra Irak'a geçtim. Sonra evlenmek için Diyarbakır'a geldim.

-Ahmaad ile aramızdaki duygusal ilişkiden dolayı ailemden aşırı şiddet görünce çaresiz kalıp ailemi PKK-YPG'nin kontrolündeki bir karakola giderek şikâyet ettim, bana yardımcı olmalarını istedim.

-Onlar da ailemden kurtulabilmem için örgüte katılmamı önerdi. Gördüğüm şiddete dayanamadığım için kabul ettim.

-Sonra beni ana karargâha götürüp ağır silah, bomba ve şoförlük eğitimi verdiler. Örgütten kaçmak için kardeşimi aradım ve onunla buluşup kaçtım.

PEŞMERGELER BENİ YAKALADI

Örgütün peşini bırakmadığını, bu kez kardeşlerinin Suriye’deki evlerine baskınlar yaparak her yerde kendisini aradıklarını belirten kadın terörist, 2 yıl boyunca bir köy evinde saklandıktan sonra Irak'a kaçtığını söyledi.

Irak sınırında bu kez peşmergeler tarafından yakalanıp sorgulandığını ve örgütten kaçtığının anlaşılması üzerine mülteci kampına teslim edildiğini belirten Fatoum Ali Cuma, “Ailem gelip beni kamptan aldı. Sevgilimle sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurdum. O da benimle evlenmek istiyordu ve Diyarbakır'da olduğunu öğrenince İran sınırından Van'a kaçakçıların yardımıyla giriş yaptım. Tüm bağlantıları sevgilim sağladı ve Diyarbakır'a gelerek onunla evlendim” dedi.

ONU GETİRMEK İÇİN KAÇAKÇILARA 2 BİN DOLAR VERDİM

Sevgilisi Ahmaad Muslim de 2013 yılında hiçbir kontrole tabi tutulmadan Gaziantep sınırından kaçak yollarda Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'a gittiğini belirterek, “1,5 yıl bir tekstil atölyesinde çalıştım. Sınırdan geçişler serbestti. Kimseden yardım almadan sınırı geçtim. Bu ihbarı Suriye’deki eşim Fatoum ile evlenmeme engel olmak için yapmış olabilir. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Fatoum 13 yıllık sevgilimdir. Onu Irak'tan Türkiye'ye getirebilmek için 2 bin dolar para kaçakçılara verdim” dedi.

SIĞINMACI OLARAK YASADIŞI YOLLARDAN GELDİK

Mouhammad Said ise 6 yıldan beri Türkiye'de yaşadığını, Irak sınırından yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığını belirterek, “Ahmaad Muslim dayımın oğludur. Fatoum Ali Cuma halamın kızıdır. İkisi evlenmek için anlaşmıştı. Evimizde yakalandılar. Onlara geçici kimlik belgesi çıkarmak için resmi makamlara da başvurduk” dedi. Mazlum Suud ise, 8 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini ve halen burada yaşadığını belirterek, “Savaş nedeniyle sığınmacı olarak geldim. Fatoum, Ahmaad ile evlenmek için geldi. Sanık Hamdiye Hıdır da suçlamaları kabul etmedi.

3'ÜNE CEZA, 3'ÜNE DE BERAAT KARARI ÇIKTI

Mahkeme terörist Fatoum Ali Cuma'yı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Teröristi illegal yollarla Diyarbakır'a getiren Fadi Derweş ile Hamdiye Hıdır göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandırıldı. Mazlum Suud, Mouhammad Said, Ahmaad Muslim ise delil yetersizliğinden beraat etti.