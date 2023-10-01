Teröristler Ankara’ya nasıl geldi?

Ankara'da canlı bomba saldırısını düzenleyen iki terörist, eylemde kullanılan aracı gasp etti, şoför Mikail Bozağan'ı ensesinden vurup öldürdü. Adana üzerinden Ankara'ya geldiklerine ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara pazar sabahına terör saldırısıyla uyandı. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önünde gelen iki terörist 38 TP 962 plakalı gri renkli ticari araçtan inerek, ateş ede ede bakanlık binasına girmeye çalıştı.

Teröristlerden birinin üzerindeki bomba patladı, diğer terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü.

Canlı bomba eylemini gerçekleştiren iki teröristin eylemde kullandıkları aracı Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Avlağa köyünde gasp ettikleri ve aracın sürücüsü veteriner teknikeri Mikail Bozağan’ı ensesinden vurdukları ortaya çıktı.

İki teröristin bölgeye nasıl geldiğine ilişkin araştırmalar çok yönlü devam ederken gasp ettikleri araca bomba yüklemesinin Adana’da yaptıkları değerlendiriliyor.

Teröristlerin Ankara’ya gelişlerinde Saimbeyli-Feke yolunu kullandıkları kamera görüntüleriyle tespit edildi.

ENSEYE KURŞUN

Teröristlerin aracı nasıl gasp ettikleri üzerinde yoğun çalışmalar devam ederken, Kayseri’de 2016 yılında 15 askerimizin şehit edilmesi olayında da benzer bir yöntemin kullanıldığını hatırlatan yetkililer SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Zincidere’deki Kayseri Hava İndirme Tugayı’ndaki komando birliklerinin Kuzey Irak’ta teröristlere büyük darbeler indirdikleri dönemde iki terörist, bomba yüklü araçla, askerlerimizin çarşı iznine çıktığı saatlerde, bulundukları otobüsün yanına yaklaşıp, patlamayı gerçekleştirmiş ve 15 askerimiz şehit olmuştu. Bu son olayda da iki teröristin Develi ilçesine nasıl geldikleri, daha önce haklarında arama kaydı olup olmadığı, parmak izi incelemeleri ve kimlik bilgilerinin elde edilmesiyle anlaşılacak.”

Bu sabahki canlı bomba saldırısında kullanılan ve Mikail Bozağan ait olan aracın teröristlerin hangi yöntemi kullanarak gasp ettikleri araştırılırken, Bozağan’ın ensesinden vurdukları anlaşıldı.

24 yaşındaki veteriner teknisyeninin akşam evine gelmemesi üzerine ailesi güvenlik birimlerine haber verdi. Mikail Bozağan akşam saatlerinde yaralı olarak bulundu. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozağan kurtarılamadı.

İki ay önce baba olduğu öğrenilen Mikail Bozağan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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