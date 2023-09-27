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Teşkilata bak! Ne ararsan var…

Ankara merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 'Ay Yıldız Teşkilatı' isimli dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Ele geçirilen sahte kimlikler, telsiz ve silahlar sergilendi.

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Teşkilata bak! Ne ararsan var…

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, dün Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yedi şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak, vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüphelilerin, 27 ilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, çift başlı kartal figürü ve 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız figüründen logosu bulunan ‘Ay Yıldız Teşkilatı’ adı altında faaliyet yürüttüğü saptandı.

Operasyonda ele geçirilen deliller sergilendi. Silah, polis telsizi, sahte basın ve polis kartları ile çok sayıda öz geçmiş, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görüntülendi. (DHA)

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