Tetikçi ‘Papi’ kayıp

Adı; Eray Özyağcı. Sinan Ateş’e, 30 Aralık günü tam karşısında yere diz çöküp 1.5 metreden 5 kurşun sıktı. Suikastte adı geçenler yakalandı, o bulunamadı...

Yavuz ALATAN

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine adı karışan 17 isimden 16'sına ulaşılıp bunlardan 13'ü tutuklanırken, tetiği çeken Eray Özyağcı aradan 10 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı. Ateş'i 5 kurşunla öldürdüğü iddia edilen, uyuşturucu suçlarından sabıkalı, eşgali, parmak izi ve fotoğrafı polisin elinde olan Özyağcı bir türlü yakalanamadı.

13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE…

“Papi” lakaplı Özyağcı, cinayetten 2 gün önce özel harekatçı polislerce Ankara'ya getirildi ve olay sonrası da 20 kilometre uzaklıktaki Gölbaşı ilçesine götürüldü. Daha sonra da izini kaybettirdi.İstanbul'da planlanan suikasta karışan 17 kişinin de cinayette farklı görevler aldığı belirlendi. 17 şüphelinin 14'ünün uyuşturucu madde kullanma ve ticaretinden sabıkalı olmaları dikkat çekti. Özyağcı dışındaki 16'sı gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

KİM HANGİ ROLÜ OYNADI

Şüphelilerden Doğukan Çep, cinayeti planlamakla suçlanıyor. İfadesine göre, Ateş'in Yargıtay'daki dosyası ile ilgilenmediği için bacağından vurulmasını istedi ancak karşılık verilince çatışma çıktı. Olayda Sinan Kurt keşif yaptı. Aşkın Mert Gelenbay ve Muratcan Çolak, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya taşıdı. Vedat Balkaya motosikletiyle olay yerine götürüp, sonra kaçırdı. Zekeriya Aslan da Doğukan Çep ile tetikçiyi evinde sakladı. Ufuk Köktürk ise eşinin hesabı üzerinden tetikçi ve cinayetin planlayıcısına 97 bin lira gönderdi.

MİT'ten Beştepe'ye rapor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta sokak ortasında öldürülmesinin ardından MİT Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere bir rapor hazırladı. T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre raporda, Milli İstihbarat Başkanlığı'nca (MİT) Çukurambar cinayetinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen “özel rapor”da MHP-Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi.

Raporda, bir süredir ülkücü camia içinde yaşanan bazı olaylara vurgu yapıldı.

MERSİN AYRINTISI

Ateş'in başkanlığı döneminde Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan ve Ateş'in genel başkanlıktan ayrılması sonrasında görevi bırakan Çağrı Ünel'e yönelik saldırı ile Ateş'in öldürülmesinin arasındaki bağlantılar raporda yer aldı. Ülkücü camia içinde tartışmalara yol açan kimi saldırıların perde arkasının da raporda anlatıldığı ifade edildi. Aynı raporla bazı siyasilerin isimleri verilerek yaşananlardaki rolleri, güvenlikte bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığı'na bilgi aktarıldı. Cinayetin ardından MHP, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sessiz kalırken, 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ateş'in eşini arayıp “cinayetin aydınlatılacağı” güvencesi vermesinde MİT raporunun etkili olduğu öne sürüldü.

NEDEN KORUNMADI?

Son dönemlerde tehditler alan Sinan Ateş'in koruma isteyip istemediği ve istediyse neden korunmadığı merak ediliyor.