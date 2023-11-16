Tetikçinin silahı böyle tutukluk yaptı
Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı suç ağına yönelik düzenlenen ve çete lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul düzenlenen ‘Kafes’ operasyonları kapsamında ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertilmişti… Operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı…
İki yıl önce Beyoğlu’nda bir eğlence merkezinde Sezai Gülmez’in işlettiği mekanda silahlı saldırı girişiminde bulunmuştu.
O anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülere, Gülmez'i vurmaya çalışan tetikçinin silahı tutukluk yapınca, tetikçi darp edildiği yansıdı.
Sezai Gülmez'e silahlı saldırının da Sarallar operasyonu kapsamında yer aldığı öğrenildi.