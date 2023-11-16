Abone Ol

Tetikçinin silahı böyle tutukluk yaptı

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı suç ağına yönelik düzenlenen ve çete lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul düzenlenen ‘Kafes’ operasyonları kapsamında ‘Sarallar Grubu’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertilmişti… Operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı…

İki yıl önce Beyoğlu’nda bir eğlence merkezinde Sezai Gülmez’in işlettiği mekanda silahlı saldırı girişiminde bulunmuştu.

O anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülere, Gülmez'i vurmaya çalışan tetikçinin silahı tutukluk yapınca, tetikçi darp edildiği yansıdı.

Sezai Gülmez'e silahlı saldırının da Sarallar operasyonu kapsamında yer aldığı öğrenildi.

Sarallar çetesi çökertildi, örgütün lideri de gözaltındaİlginizi ÇekebilirSarallar çetesi çökertildi, örgütün lideri de gözaltında
Darp istanbul saldırı silahlı saldırı