Teyze-yeğenin uygunsuz fotoğraf kavgasına kocalar da dahil olunca ortalık karıştı

Afyonkarahisar'da teyze ile yeğeni arasındaki kavgaya eşleri de dahil olunca ortalık karıştı. Tekme ve yumrukla birbirine saldıran tarafları çevredekiler araya girerek ayırırken kocasının avukat olduğunu söyleyen yeğen gazetecilere de saldırdı. Teyzenin daha önce kının müstehcen fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla yeğeninden şikayetçi olduğu öğrenildi...

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Afyonkarahisar’ın Dumlupınar Mahallesi’nde daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen C.N.M. ile teyzesi H.S. saat 13.30 sıralarında sokakta karşılaştı.

İkili arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kısa süre sonra teyze- yeğenin eşleri de kavgaya dahil oldu.

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, olay yerindeki kimliği belirsiz birkaç kişi de kavgaya katıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi.

“KOCAM AVUKAT HEPİNİZİ MAHKEMEYE VERECEĞİM”

Polis kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, C.N.M.’nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi, olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kimlik sorgulamak istedi.

“Kocam avukat hepinizi mahkemeye vereceğim” diyen C.N.M. ise basın mensuplarını tehdit edip, saldırmaya çalıştı. Polisin ifadelerini almak üzere götürdüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

KIZININ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI İDDİASI

Diğer yandan H.S.’nin 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, hakaret içeren yorumlar yaptığı iddiasıyla C.N.M.’den şikayetçi olduğu, geçen günlerde görülen davada C.N.M. lehine beraat kararı verildiği öğrenildi. (DHA)