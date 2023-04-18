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Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye’ye iade edilecek

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Yayınlanma: 19:47 - 18 Nisan 2023 Güncellenme:
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Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye’ye iade edilecek

Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi yönünde karar verildi. Özer’in 3 Mayıs’a kadar iade edileceği öğrenildi.

Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirmişti.

1 yıla yakın süredir firari Özer'in izine rastlanmamıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

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