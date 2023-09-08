Thodex kurucusu Özer kardeşlere rekor hapis ve adli para cezası

İstanbul'da 2021 yılında binlerce kişiyi dolandıran Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve kardeşleri, 26 milyar 615 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex ile ilgili, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davada dün karar çıktı. Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

16 SANIK BERAAT ETTİ

Ayrıca mahkeme heyeti, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığı tahliye etti. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hapis cezalarının yanı sıra sanıklar hakkında rekor adli para cezasına da hükmetti.

24 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer için ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin TL olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin TL adli para cezasına karar verdi. Mahkeme, adli para cezalarının bir kısmınının 24 eşit taksit halinde ve birer ay ara ile ödenmesine hükmetti.

TÜRKÜ İLE SAVUNMA YAPTI

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Faruk Fatih Özer, “Thodex bir suç örgütü değil bir şirkettir. Dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır yalnızca mağdur olduğu çok açıktır. Bu dosyadaki yargılanma sürecinin bugünkü aşamaya gelmesi internette benim Türkiye'den birkaç bakanla, milletvekiliyle olan fotoğraflarımdır. İsmi geçen hiçbir bakan, hiçbir milletvekiliyle hiçbir ilişkim olmamıştır. Benim de sabrımın sınırı var ve bu sınır dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'nun ‘Yolun Sonu Görünüyor' türküsü ile bitirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.