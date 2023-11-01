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THY: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. 

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THY: Biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşanıyor

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır.

* Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

* Söz konusu  aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz. (DHA)