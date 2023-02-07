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THY’den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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THY’den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.” ifadesi kullanıldı.
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