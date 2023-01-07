Ticaret Bakanlığı: Kullanılmış elektronik eşyaların ithaline izin verilmiyor

Ticaret Bakanlığı'nca kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının bakanlığın iznine tabi olduğu, bu eşyaların ithaline izin verilmediği açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26/12/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde son derece hatalı yorumlar yapılmaktadır.

Atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu çerçevede, kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir.” (DHA)