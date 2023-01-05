Tıp fakültesinde ‘adrese teslim’ korsan kadro

A.Ü Tıp Fakültesine akademik kurulun haberi dahi olmadan tepeden inme yöntemle kadro tahsis edilip, atanacak isimleri tarif eden şekilde ilana çıkıldı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidarın kadrolaşma operasyonları Tıp fakültelerine kadar uzandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik kuruldan habersiz şekilde kadın hastalıkları ve doğum, üroloji ve acil tıp anabilim dallarında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının açılıp ilana çıkıldığı bildirildi. Yeni kadro tahsislerini Resmi Gazetede yayımlanan ilanlardan öğrenen akademik kurul ve öğretim üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı.

‘KORSAN KADRO’

Normalde ihtiyaçlar doğrultusunda ve ilgili akademik kurulların kararıyla ilan edilmesi gereken ‘tepeden inme' kadrolara atanacak isimlerin önceden belli olduğu, ilanda sıralanan şartların belli kişileri tarif ettiği ifade edildi. Üniversitede ‘korsan kadro' diye ifade edilen YÖK mevzuatına aykırı yöntemin daha önce aynı üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde de uygulandığı belirtildi.

Üniversitelerin akademik kadro ilanlarında teamül, anabilim dalının ihtiyaçları doğrultusunda ve ilgili akademik kurulun kararıyla ilan edilmesi şeklinde uygulanıyor. Sadece yeni kurulan ve akademik kadroların henüz oluşmadığı üniversitelerde kadrolar rektörlük tarafından ilan edilebiliyor.

“AKADEMİK EĞİTİME ZARAR VERİLİYOR”

Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesinde yaşanan sürpriz kadro tahsisini eleştiren öğretim üyeleri, Rektör Prof. Necdet Ünüvar'ın, son kadro ilanında bu uygulamanın dışına çıkarak kendi inisiyatifiyle kadro ilan ettiğini savundular. Anabilim dallarının yazılı olarak talep ettiği kadro ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten üyeler, bunun yerine rektörlük tarafından kadro tahsis edilip belirli kişileri tarif edecek şekilde ilana çıkılmasının kişiye özel operasyon olarak algılandığı ve kadrolaşma yoluyla akademik eğitime zarar verildiğini ifade ettiler.

Kadroya atanacak kişinin tarif edilmesi şeklinde ilanlara özel koşullar konulması, YÖK'ün 12 Haziran2018 tarihli yönetmelik değişikliği ile yasaklanmıştı. Yeni yönetmelikte, “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” ifadesi yer almıştı. YÖK'ün bu düzenlemeyle kamuoyunda büyük tepki çeken ‘adrese teslim kadro' olarak tanımlanan uygulamayı önlemeyi amaçladığı belirtilirken, tepeden belirlenen yeni kadrolara atanacakların ilandaki şartlarla adeta tek tek tarif edildiği ifade edildi.