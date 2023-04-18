TİP Milletvekili adayı Can Atalay, AKP’li din öğretmenini şikayet etti

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay, Hatay ’ın Dörtyol ilçesinde AKP milletvekili tanıtım töreninde Müslüman olmayan yurttaşları hedef alan Ergüder Aksoy hakkında "Nefret ve Ayrımcılık suçu" kapsamında savcılığa şikayette bulundu.

Can ÇAPAR

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AKP'nin Dörtyol'da düzenlenen aday tanıtımı toplantısında kürsüye dua etmek için çağrılan emekli din öğretmeni Ergüder Aksoy Müslüman olmayan yurttaşları hedef almıştı.

Aksoy, Hatay'da ağır yıkıma neden olan depreme ilişkin “Ben bu depreme felaket demiyorum, rahmet diyorum. Bu deprem Allah'ın kırbacıdır. 85 milyona bir kırbaç Allah'tan” ifadelerini kullanmıştı.

Hatay TİP Milletvekili adayı Can Atalay, Ergüder Aksoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aksoy’un açıklamalarını hatırlatılan dilekçede şüphelinin, ‘Dini değerleri kullanarak AK partiye oy çağrı yaptığı, Hatay'ı İslamileştirme hedefiyle cihat çağrısı yaptığı, Hatay'ın çok inançlı ve çok kültürlü yapısından rahatsız olarak Allah'ın bu kenti on binlerce ölümle cezalandırıldığını, böylelikle dini duyguları kullanarak halka korku salmak istediği’ belirtildi.

Dilekçede, bu beyanlarının düşünce özgürlüğü kapsamında nitelendirilemeyeceği, faşizan bir tutumla insanlığa karşı suçlardan olduğu belirtilerek, şüpheli hakkında yukarıda ‘nefret, ayrımcılık ve insanlığa karşı suçlardan soruşturma açılmasını talep edildi.

“KAFİR MÜŞRİK İDİLER”

Ergüder Aksoy’un söz konusu açıklaması şöyle;

“Siz hepiniz Yasin’i Şerif’i çok iyi tanırsınız. İkinci sayfayı da çok iyi tanırsınız. Antakya’nın diğer adı ‘Karya topluluğu.’ İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler.

Oraya o mübarek İslam için gönderdiği iki halifesini, görevlisini reddettiler, onları şehit ettiler. Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki. Ödlerini kopardı, Antakya’yı sildi Allah, Muhammed ümmetine ‘buyurun bu kent sizin olsun’ dedi. Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle.

Hep onun şiirsel tarafı üzerinde duruyoruz. Hayır orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki. Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamileştirmekle görevlidir. Allah’tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya’ya.

Kardeşlerim buna felaket demiyorum, rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona. İşte bu millete 11 vilayet şahsında, 85 milyona bir kırbaç Allah’tan. O bir kamçıydı. Niçin? Çünkü o 50 bini şehit ederek cennete aldı Allah, ötekiler maddi olarak. O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun.”

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