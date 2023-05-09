TİP’li Ozan Bingöl: Milletvekili adayı oldum, eşimi görevden aldılar

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan vergi uzmanı Ozan Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eşinin, adaylığı açıklandıktan sonra görevden alındığını açıkladı.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Ankara 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Bugün FOX TV’de canlı yayına katılan Bingöl, seçim bölgesindeki rakibinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“ALTINA MAKAM ARABALARI VAR”

– Bu seçimde adil bir yarıştan, rekabet eşitliğinden bahsedebilir miyiz? Bir tarafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı var… Altında makam arabaları, kamu kaynakları, hazine yardımları, hesapsız makam harcamaları. Bir tarafta da canla başla yürüttüğümüz bir mücadele var.

– Ama biz bir tek şeye inandık; halkın vicdanına, halkın iradesine ve halkın oyuna… Ayrıca mücadele sadece sahada göründüğü gibi de değil bu arada. Benim Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adaylığım açıklandığı gün başka bir olay da yaşadık biz.

“BAKANLIĞI TARİKATLARA TESLİM EDENLER…”

– Eşim birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlendirme ile çalışıyordu. Adaylığım açıklandıktan sonra, üzerinden daha 24 saat geçmeden bakanlıktaki görevlendirmesi sonlandırıldı.

– Milli Eğitim Bakanlığı'nı tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yumanlar benim adaylığım açıklandıktan sonra daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevlendirmesini sonlandırdılar.

“BEN KORKUYU MADIMAK’TA BIRAKTIM”

Ozan Bingöl, eşinin sürüyüp sürülmediği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Tekrar okuluna gönderildi. Burada biz adil rekabetten bahsedebilir miyiz? Orada bu işi yapanlar, sorumlu olanlar şunu bilsinler. Biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da unutmasınlar: Ben korkuyu 12 yaşında Madımak'ta bıraktım zaten.” (ANKA)

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