TİP’ten açık çağrı: Birlikte kazanabiliriz

Türkiye İşçi Partisi (TİP), toplumsal mücadele ve muhalefet güçlerine, “Birlikte kazanabiliriz” çağrısı yaptı.

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Türkiye'nin AKP iktidarına “mahkum” olmadığını vurgulayan Türkiye İşçi Partisi (TİP), yaptığı yazılı açıklama ile yurttaşlara seslendi. “Her gün artan hayat pahalılığı, küçülen ekmek ve örgütsüzlük emekçiler için kader değil” diyen TİP, şu açıklamada bulundu:

* Kadınlar için bu eşitsizlik, gençler için bu geleceksizlik değişmez değil. Çatışmayla, düşmanlıkla, ayrımcılıkla, talan ve yağmayla yaşamaya mecbur değiliz. Başta gençler olmak üzere tüm yurttaşlarımız adına umudu yeniden yükseltmek için, memleketin kaderini değiştirmek için sorumluluğumuzun farkındayız. Halk düzen siyasetine sırtını dönerken, sola nasıl özlem duyduğunu görüyoruz. Emeğin, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, laikliğin, barışın ve demokrasinin sesinin yükselmesi gereken bir dönemde olduğumuzu biliyoruz.

* Türkiye İşçi Partisi olarak, toplumsal mücadelenin parçası olan tüm güçlere açık bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin, halkın bu özlemini yanıtsız bırakmayalım. Genel seçimlerde yaptığımız yanlışları ve doğruları birlikte değerlendirelim. Neden ittifak fikrinin önemini, birlikte mücadelenin kıymetini halka anlatamadığımızı tartışalım. Emeğin ve özgürlüğün değerlerini birlikte yükseltmek varken neden solun birbirine düşmesini isteyenlere fırsat verdiğimizi sorgulayalım.

“NASIL YAN YANA GELEBİLİRİZ, BİRLİKTE KONUŞALIM”

* Şimdi tüm mücadele alanlarında güçlerimizi nasıl yan yana getirebiliriz, birlikte konuşalım. Emeğiyle geçinenlerin, alın teri dökenlerin, genç yaşlı tüm yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini birer birer kazandığı yeni bir dönemin temellerini gelin birlikte atalım. Kimseyi yalnız, çaresiz, umutsuz bırakmayalım. Kayyumlara karşı birleşmenin, halkçı, sosyalist yeni bir belediyeciliği inşa etmenin yollarını birlikte bulalım.

* Biz varız. TİP, dostlarına açık ve samimi bir çağrı yaparken bir yandan da halkın kendisine yüklediği görevleri yapmaya devam edecek. Direnen her bir işçinin yanında olacağız. Kadın düşmanlığında gemi azıya alan iktidara karşı kadınların mücadelesini yükselteceğiz. Başta, bir hukuk katliamı olan Gezi Davası'nda tutsak edilenler olmak üzere, adalet arayan, özgürlüklerini isteyen, hakkını savunan herkes için sokakta olacağız.

* Can Atalay'ın vekilliği yönündeki iradesi gasp edilen, depremin en ağır bedellerini ödeyen Hatay halkının yanında olacak, direnen tüm yurttaşlarla ve onlar için Ankara'ya büyük bir özgürlük yürüyüşü düzenleyeceğiz. Ve en önemlisi, halka dayatılan bu kirli siyaset tezgahını dağıtmak için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına emek ve özgürlüklerin damga vurmasını sağlayacağız. Biliyoruz ki, yalnız değiliz. Toplumsal mücadele ve muhalefetin güçleri var. Biliyoruz ki, yan yana olunca değiştirebileceğimiz bir dünya var. Biliyoruz ki, birlikte olursak kazanabiliriz.”

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