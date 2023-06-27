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TIR dorsesinden terörist çıktı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu TIR dorsesinde gizlenmiş şekilde yakalandı.

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TIR dorsesinden terörist çıktı

Gümrük muhafaza memurları yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir tırda arama yaptı. Aramada TIR’ın dorse bölümüne gizlenmiş terör örgütü PKK mensubu Y.Ö, yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Y.Ö’nün silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan arandığı öğrenildi. (AA)

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