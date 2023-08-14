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TIR’a arkadan çarpan araç paramparça oldu: 3 ölü

Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 11:54 - 14 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Fetih Can Akkal’ın kullandığı hafif ticari araç, Mehmet Yılmaz idaresindeki TIR’a arkadan çarptı.

Kazada araçtaki Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybetti; sürücü Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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